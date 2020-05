Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta privind sustinerea marilor consumatori de energie. "Practic, putem spune ca am adus din nou competitivitate in industria romaneasca, am salvat cateva sute de mii de locuri de munca, am salvat industria romaneasca…

- Interventie pe pretul mastilor se poate face oricand pe Legea concurentei, dar nu cred ca se va pune problema, pentru ca exista o cantitate mare pe piata si va fi presiune pe preturi, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Avem in Romania…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, vrea sa organizeze saptamana viitoare o intalnire cu organizatiile reprezentantive din turism pentru a gasi masuri suplimentare care sa ajute firmele din domeniu sa treaca peste aceasta criza."Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile…

- Aplicatia pentru eliberarea Certificatelor pentru Situatie de Urgenta ar trebui sa fie operabila de duminica, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Acesta a explicat ca aplicatia urmeaza sa fie finalizata in cursul zilei de vineri, dupa care va urma…

- Conform unui comunicat oficial emis astazi, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul prin care este stabilita metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de

- Valabilitatea voucherelor de vacanta care expira in luna mai ar putea fi prelungita prin intermediul unui proiect de Ordonanta de Urgenta, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. “Lucram la un proiect de Ordonanta de Urgenta in asa fel incat sa prelungim valabilitatea…