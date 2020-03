Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, joi, ca liberalii il vor sustine pe Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei, acesta fiind considerat omul cu cele mai mari sanse sa o infranga pe Gabriela Firea

- Colegiul Director Județean al PNL Cluj a validat, vineri, candidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din vara acestui an.Președintele PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca experiența…

- Primarul Cristian Matei a fost validat aseara de Colegiul Director Județean al PNL Cluj, in calitate de candidat al PNL Turda pentru funcția de primar, la alegerile locale din acest an. Matei a facut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intrunit vineri, Comitetul Executiv Județean al PSD Timis a stabilit, prin vot, mai multi candidati ai partidului la alegerile locale din vara acestui an. De asemenea, social-democatii timiseni au stabilit ca vor ataca presedintia CJ Timis cu actualul titular al functiei, Calin Dobra. The post Calin…

- Victor Dragușin este, oficial, candidatul PSD la Primaria Alexandria in Politic / on 06/02/2020 at 20:41 / Comitetul Executiv al PSD a validat, joi seara, candidatura primarului in exercițiu al Alexandriei și, totodata, președintelui executiv al PSD Teleorman, Victor Dragușin, pentru funcția de primar…

- Lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanța au inceput oficial miercuri, dupa patru ani și patru licitații eșuate. Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanța, a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta in monumentul istoric, demararea lucrarilor și a declarat ca miercuri va preda Cazinoul…

- Presedintele interimar al USR Bucuresti, Dumitru Dobrev, a anuntat, sambata, ca deputatul independent Nicusor Dan a fost validat pentru a candida la Primaria Capitalei din partea filialei, transmite Mediafax.

- Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev.Nicusor Dan a obtinut 57 de voturi, Mihnea Barbulescu - 20 de voturi, iar Dragos Dragoteanu - 2 voturi. Doua voturi au fost…