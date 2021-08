Stiri pe aceeasi tema

- Portul burqai, valul care acopera corpul integral, nu va fi obligatoriu pentru femei, deoarece „exista diferite tipuri de val”, a anuntat un purtator de cuvant al talibanilor care au preluat puterea in Afganistan, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Burqa nu este singurul hijab (val) care poate fi…

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, care se afla in a opta saptamana de carantina, a inregistrat un varf de decese asociate Covid-19 in decurs de 24 de ore. In Melbourne urmeaza alte doua saptamani de carantina, trebuie sa se supuna unei restrictii de circulatie pe timp de noapte, masuri impuse…

- Sute de soldați ai armatei australiene vor incepe de luni sa execute misiuni de patrulare fara arma in Sydney, pentru a supraveghea aplicarea masurilor aspre de carantina decretate de autoritați dupa ce un focar de infectare cu tulpina Delta care a izbucnit in luna iunie a provocat 3.000 de infecții…

- Zeci de mii de afgani in marș spre Europa, refugiați din calea talibanilor. Turcia in stare de alerta. Turcia a arestat cateva sute de migranți ilegali care se indreptau din Afganistan catre Europa in ultimele zile, pe masura ce ia naștere un nou exod al persoanelor care fug de talibanii care controleaza…

- Putem contracta tulpina Delta in doar cateva secunde. Viitorul este sumbru, mai ales ca si tulpina Kappa este la fel de infecțioasa. Concluziile au fost trase dupa ce doua persoane au trecut una pe langa cealalta intr-un centru comercial din Sydney (Australia). Si se pare ca acesta nu este singurul…

- Pandemia a venit cu noi idei de afaceri pentru Nicole Kidman. Actrița se pregatește sa inceapa filmarile pentru seria de televiziune „Roar”, intre timp iși sporește averea in domeniul imobiliarelor. Tocmai a platit 2,8 milioane de dolari pe un aparatment in Sydney, Australia, țara ei natala. In aceeași…

- Revista TIime Out a intocmit un nou clasament al celor mai frumoase strazi din lume, in 2021. Pe primul loc s-a pozitionat "Smith Street" din Melbourne, Australia, cunoscuta pentru magazinele sale, baruri si cafenele, muzica live si restaurante. In top se regasesc si bulevarde aflate in orase din Europa,…