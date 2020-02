Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a CFR a fost surprinsa carand in spate gardurile, la o trecere peste calea ferata a Drumului Național 7, in județul Hunedoara. Pentru ca barierele de la intrarea in Simeria nu funcționau, angajații CFR au fost obligați sa gaseasca o soluție. Ei au pus doua garduri care sa impiedice mașinile…

- Sebastian Stan și Anthony Mackie dau sfaturi de Valentine`s Day de pe platourile de filmare de la The Falcon and the Winter Soldier. Filmarile pentru cea mai noua producție Disney+ au inceput anul trecut, iar acest lucru a fost anunțat intr-un video postat de catre cei doi. Sam Wilson(Anthony Mackie)…

- Cititorii ne-au informați pe pagina eMM de o acțiune in desfașurare a poliției din Farcașa. Se pare ca reprezentanții legii urmaresc in aceste momente un autoturism care nu ar fi oprit la semnalul polițiștilor. Source

- Un artist din Berlin a reusit sa creeze un trafic de cosmar pe un pod care trece peste raul Spree, cu ajutorul a doar 99 de telefoane mobile second-hand si un carucior. Cel mai neobisnuit detaliu despre ambuteiajul creat a fost ca a existat doar in spatiu virtual, pe platforma Google Maps. Simon Weckert…

- Credeați ca nu vom mai auzi nimic de Kinsey Wolanski, cea care a intrat pe teren in finala UEFA Champions League? Ei bine.. nu. Dupa moartea lui Kobe Bryant, aceasta a descins pe partia Mondialului de Schi din Austria și, imbracata in același costum de baie negru, a afișat mesajul „RIP KOBE„, inconjurat…

- Filmele „La cutite/Knives Out“, „Blestemul/The Gudge“, „Printesa, «condurii rosii» si cei 7 pitici/Red Shoes and the Seven Dwarfs“ si „Cats“ au debutat in top 10 al box office-ului romanesc in primul weekend al anului 2020.

- Ghosn, unul dintre cei mai cunoscuti sefi de companii din lume, a devenit cel mai faimos evadat din Japonia, anuntand marti ca a fugit in Liban pentru a scapa de un sistem de justitie ”corupt”.

- Un suspect reținut de autoritați in Sankt Petersburg a fost filmat in timp ce sarea de la etajul secției de poliție cu tot cu caloriferul de care fusese incatușat, scrie Daily Mail. Barbatul aterizeaza pe o mașina parcata, apoi fuge ținand in brațe caloriferul de care era prins, in timp ce polițiștii…