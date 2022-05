Stiri pe aceeasi tema

- Meciul amical dintre FCSB și Dinamo Kiev a fost anulat, dupa ce fusese programat inițial pe 20 aprilie. Echipa pregatita de catre Mircea Lucescu s-a reorientat și va disputa o partida caritabila cu CFR Cluj. Declarațiile lui Gigi Becali, considerate “inacceptabile” de conducerea clubului Dinamo Kiev…

- Colegii din Teatrul Național ”I.L. Caragiale” din București anunța cu profunda tristețe ca luni, 11 aprilie 2022, a incetat din viața Traian Stanescu, unul dintre actorii importanți ai Teatrului Național ”I.L. Caragiale” din București.

- Cele cinci filme nominalizate la categoria Cel mai bun film european, la a 16-a ediție a Premiilor Gopo, vor fi difuzate online pe platforma TIFF Unlimited ( unlimited.tiff.ro ), in weekend-ul 8-10 aprilie. Filmele pot fi vizionate gratuit timp de 24 de ore de la momentul difuzarii. Ulterior, unele…

- Laurette Attindehou spune ca e inca sub șocul accidentului caruia i-a cazut victima zilele trecute, langa București. Ea a declarat, in exclusivitate pentru Impact.ro, ca in ciuda celor intamplate nu va sta prea mult timp departe de o mașina, fiindca „face parte din viața mea”. Ce spune Laurette despre…

- V. Stoica Curtea Europeana a Drepturilor Omului a sancționat Romania printr-o noua decizie emisa ieri, 1 Martie, intr-o cauza in care un minor a fost intervievat in urma decesului unei colege de școala, fara ca jurnalistul de televiziune sa fi avut acord parental sau masuri adecvate pentru protejarea…

- Numar record de apeluri de urgența la 112, anul trecut, cele mai multe in Bucuresti, Cluj si Timis. In total, au fost peste 6 milioane de apeluri, iar mai mult de jumatate au fost redirectionate la Ambulanta.