Viorica de la Clejani, cu toporul împotriva colindătorilor. A răbufnit de Crăciun! Viorica Manole, alias Viorica de la Clejani, a dovedit prin propria fapta sensul expresiei populare ”din topor”. Solista de muzica lautareasca a rabufnit impotriva colindatorilor care i-au luat cu asalt vila, la modul propriu, cu toporul in mana. Satula de cetele de colindatori care i-au desființat liniștea Craciunului, Viorica (49 de ani) a pus mana pe topor și, cu ajutorul acestuia, a desființat soneria de la intrarea in curte. Chiar solista recunoaște ca a devenit mai selectiva cu cei ce calca pragul casei sale. TVR nu anunța daca va mai transmite Concertul de Anul Nou de la Viena. Mulți romani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de Anul Nou, sustinut de Orchestra Filarmonicii din Viena in Sala de Aur de la Musikverein, va fi transmis de Televiziunea Romana in prima zi a anului 2023, de la ora 12.15, la TVR 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ca niciodata, cel mai popular concert de Anul Nou, cel al Orchestrei Filarmonice din Viena, devenit ”tradițional” in programelele Televiziunii Publice, nu se știe daca va fi ori nu difuzat. TVR anunța in programul sau de pe 1 ianuarie ca va include un concert de An Nou (1 ianuarie, de la 12.15 minute),…

- Dupa ce Ionuț se plangea ca nu și-a mai vazut fetița pentru ca fosta lui partenera a decis sa il paraseasca, mama tinerei face acuzații foarte grave impotriva barbatului, dar și a parinților lui. Petrica ar fi fost alungata de acasa cu toporul. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dupa cucerirea Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea iși consolideaza puterea, dar un conducator din Țara Romaneasca amenința sa-i doboare imperiul. Episoade: 6 episoade x 50 minute Regizor: Emre Sahin Cu: Cem Yigit Uzumoglu in rolul Sultanului Mehmed al II-lea, Daniel Nuța in rolul lui Vlad…

- Dupa cucerirea Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea iși consolideaza puterea, dar un conducator din Țara Romaneasca amenința sa-i doboare imperiul. Episoade: 6 episoade x 50 minute Regizor: Emre Sahin Cu: Cem Yigit Uzumoglu in rolul Sultanului Mehmed al II-lea, Daniel Nuța in rolul lui Vlad…

- „Nu cred in comunicarea prin scrisori publice”, a spus Karner. Afirmația sa vine ca raspuns la scrisoarea deschisa trimisa in urma cu doua zile de omologul sau de la București, Lucian Bode. Mai mult, oficialul de la Viena a afirmat, intr-un interviu la postul PULS24, ca veto-ul primit de țara noastra…

- Austria ar fi votat astazi, in Consiliul JAI, impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, conform Antena 3. Aderarea Croației a trecut la vot. Votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat in minuta ședinței ca e de acord cu intrarea…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a reconfirmat, marți, ca țara sa se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. „Ministrul de Interne a precizat clar: nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria și Romania. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți ilegali…