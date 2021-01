Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat ca iși va lansa o carte-interviu in care vorbește despre „provocarile perioadei” in care a ocupat funcția de premier. „Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si...

- Fostul premier Viorica Dancila isi va lansa o "carte-interviu" in care vorbeste despre "provocarile perioadei" in care a fost sef al Executivului. "Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe…

- Fostul premier Viorica Dancila anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca urmeaza sa publice o carte despre perioada in care a fost prim-ministru. „Urmeaza momente interesante”, transmite Viorica Dancila.

- Fostul premier Viorica Dancila isi va lansa o "carte-interviu" in care vorbeste despre "provocarile perioadei" in care a fost sef al Executivului. Dancila confirma astfel informatiile publicate de STIRIPESURSE.RO saptamana trecuta. "Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm…

- Fostul premier Viorica Dancila isi va lansa o “carte-interviu” in care vorbeste despre “provocarile perioadei” in care a fost sef al Executivului. “Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe care am realizat-o…

- Fostul lider PSD Viorica Dancila a anuntat luni pe Facebook ca in curand va lansa o carte-interviu realizata in colaborare cu jurnalista Marga Nitu. Titrata „Partea ei de adevar”, volumul va cuprinde detalii despre relatia fostului premier cu Liviu Dragnea sau colaborarea cu actuala conducere a PSD.

- Snapchat a decis sa blocheze permanent contul lui Donald Trump motivand „interesul sigurantei publice”. Actiunea Snapchat vine dupa ce Twitter, Facebook si Instagram, YouTube si Twitch, intre altele, au luat masuri similare, permanente sau temporare. Saptamana trecuta, Snapchat a decis sa suspende pe…

- Carmen Dan a anuntat, miercuri, ca l-a gasit pe Liviu Dragnea, de ziua lui, "acelasi om puternic si semet". Fostul ministru de interne a spus ca nu i-a fost niciodata rusine de eticheta "omul lui Liviu Dragnea" si s-a intreabat daca nu cumva actualii parlamentari ai PSD erau in aceeasi masura "oamenii…