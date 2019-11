Viorica Dăncilă, întrebare acuzatoare pentru Klaus Iohannis. Dăncilă se aşteptă să fie anchetată iorica Dancila a inceput dialogul cu un bilanț al realizarilor sale in perioada in care a fost prim-ministru al Romaniei, 1 an și 9 luni, comparativ cu bilanțul nerealizarilor lui Klaus Iohannis in cei 5 ani de mandat, pentru ca, la final, sa-i adreseze o serie de intrebari. Cea mai dura, care a continjut si o acuzatie voalta, s-a referit la justitie: "Nu ne-ați lamurit nici pana astazi de unde știu cei din apropoierea dvs ca trebuie sa ma pregatesc de o intalnire cu procurorii? Aceasta este independeța justiției in Romania?" In final, Dancila a insistat pentru o dezbatre: "Cred ca in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

