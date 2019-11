Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economie, potrivit Agerpres. Recent, Ludovic Orban a invitat-o la randul sau pe Viorica…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a transmis marti, dupa ce șeful statului a spus ca nu va participa la o dezbatere inainte de turul 2, ca in opinia sa lui Klaus Iohannis ii este teama.„Eu cred ca domnului Iohannis ii este teama de o confruntare directa cu mine, in…

- Liderul PNL Dambovița, Virgil Guran, vicepreședinte național al partidului, a declarat luni la Antena 3, dupa ce PSD a trimis PNL o scrisoare in care propune organizarea a doua dezbateri fața in fața intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila, ca șeful statului nu are cum sa se teama de o confruntare…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- "Ieri am fost la Ziua Armatei Romaniei. Acolo a venit președintele și astazi am vazut declarația președintelui. A afirmat ca ne-a vazut dezamagiți, ca ne-a vazut triști și este pentru prima oara cand trebuie sa-i dau dreptate. Suntem triști și dezamagiți, pentru ca am vazut ca șase formațiuni politice,…

- Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania pentru a obtine sustinerea Guvernului. Victor Ponta a declarat dupa intalnirea cu liderul PNL ca nu va sustine noul cabinet, iar Ludovic Orban ca nici nu isi doreste o guvernare alaturi de Ponta. Celelalte partide parlamentare au anuntat…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca social-democratii nu vor vota in Parlament cabinetul propus.„Partidele care au votat moțiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca seful PNL este „unul dintre cei mai vocali promotori ai masurilor de austeritate cu care atat ne-au amenințat partidele de dreapta”.„Am vazut…