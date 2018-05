Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va avea o intalnire cu Corina Cretu, comisar pe politici regionale si a discutat deja cu ministrul Transporturilor, in contextul scrisorii transmise de Cretu in care se se vorbeste despre dezangajarii fondurilor UE. ”Stiu despre scrisoarea…

- Comisarul european Corina Cretu a trimis catre Guvern o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania.…

- Mediafax a dat publicitatii o scrisoare pe care comisarul european Corina Cretu (care provine din PSD) i-a transmis-o premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb - o scrisoare in care isi arata ingrijorarea in legatura cu riscul pierderii fondurilor europene pentru investitiile…

- ”Am vazut aceasta scrisoare, maine ne vom intalnire cu toti antreprenorii care lucreaza in infrastructura, atat pe rutier, cat si pe feroviar. Ceea ce este continut in scrisoarea doamnei Corina Cretu cred ca face referire la perioade anterioare exercitiului pe care il avem noi in ultimul an. Din…

- Liviu Dragnea vrea sa ingroape securea razboiului cu Klaus Iohannis și a anunțat ca va merge la recepția de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei! Viorica Dancila și membrii Guvernului vor fi și ei prezenți.”Voi confirma participarea la acest eveniment, doamna premier a spus ca va merge…

- Liviu Dragnea a comentat joi seara declaratiile presedintelui Klaus Iohannis despre “intelegeri secrete cu evrei”, liderul PSD spunand ca prin aceste afirmatii, care au “o anumita doza de antisemitism”, i-a jignit pe el, pe premierul Viorica Dancila, dar si pe oficialii israelieni, iar acest lucru este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…