Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni seara, la Ploiesti, ca Viorica Dancila "nu va fi primita" daca va merge la dezbaterea pe care a anuntat-o pentru marti seara. "Nu va fi primita, fiindca nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discutie cu jurnalisti, cu formatori…

- Premierul Ludovic Orban a declarat astazi ca este dispus sa participe la o dezbatere cu Viorica Dancila, asta in contextul in care președintele Klaus Iohannis a refuzat acest lucru.„Daca vrea o dezbatere doamna Viorica Dancila, sa faca o dezbatere cu mine despre dezastrul pe care l-a lasat”,…

- Vicepremierul Raluca Turcan vorbeste luni, despre factorii are au dus la reusita lui Klaus Iohannis in primul tur al alegerilor prezidentiale, enumerand rezultatele primului mandat, determinarea cu care a sprijinit demiterea Guvernului PSD si sustinerea unui nou guvern. ”Presedintele KIaus Iohannis…

- Viorica Dancila a venit cu o noua invitație pentru candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, pentru o dezbatere unu la unu inainte de primul tur al alegerilor. Candidatul PSD la prezidențiale a susținut...

- Peste zece primari PSD din judetul Olt sunt nemultumiti de modul in care Paul Stanescu s-a comportat in Parlament inaintea motiunii de cenzura si cer o discutie cu presedintele partidului, Viorica Dancila.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca a avut marti o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila, si ca reprezentantii Uniunii nu vor sustine in Parlament restructurarea Guvernului. "Am avut o discutie cu doamna Dancila si am spus care este pozitia noastra. Foarte limpede, elegant.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Parlament, cu reprezentantii grupului minoritatilor nationale, pentru a le cere votul de sustinere pentru un nou Guvern PSD. Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat, luni, dupa intalnire, ca deputatii grupului…

- Președintele le-a spus ambasadorilor romani, marți, ca va comenta astazi criza guvernamentala in care ne aflam, dar și ca orice soluție va gasi, va fi una constituționala. Potrivit surselor citate de Antena 3, președintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerile de miniștri interimari…