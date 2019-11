Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost intrebata in direct la Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere ”ok” pentru postul de comisar european din partea Romaniei. ”Strict ca persoana fizica o apreciez pe Adina Valean, am fost colege, este un europarlamentar foarte bun.”,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a apreciat, intr-o declarație pentru DCNews, ca varianta Alina Valean in funcția de comisar european din partea Romaniei este ”cea mai buna varianta in condițiile date”. Bogdan Chirieac a subliniat ca Adina Valean ”e un europarlamentar cu activitate remarcabila,…

- ''Aceasta noua propunere din partea guvernului interimar din Romania in mod evident nu a fost coordonata cu presedintele Romaniei. Date fiind provocarile si oportunitatile si ce urmeaza, este in interesul tuturor ca Europa sa avanseze fara a mai intarzia si, oricine ar fi candidatul roman, el trebuie…

- Premierul interimar Viorica Dancila a facut, astazi, o mutare surprinzatoare și a trimis o noua propunere de comisar european, la Bruxelles, in persoana lui Victor Negrescu.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project…

- 'O intalnire foarte buna cu presedintele ales al Comisiei Europene', a scris Iohannis pe Twitter. Seful statului a postat o fotografie in care apare alaturi de Ursula von der Leyen. La sosirea la reuniunea Consiliului European, seful statului a aratat ca va avea o intrevedere cu presedintele ales…

- Intrebat cum vede primirea de catre Romania a portofoliului Transporturilor, Victor Ponta a raspuns: "Foarte bun, se putea si mai rau, se putea si mai bine. Acum important este sa fie pregatiti pentru partea a doua: ce se intampla daca pica propunerea in comisii". Ponta a spus ca Romania trebuie…

- Rovana Plumb ar putea prelua Transporturile in noua componența a Comisiei Europene. Cine sunt ceilalți comisari europeni propuși Eurodeputata PSD Rovana Plumb a fost propusa pentru portofoliul Transporturi in Comisia Europeana, conform listei de comisari prezentate marti, la Bruxelles, de presedinta…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…