- Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, da asigurari ca starea de lucruri in domeniul justiției a avansat, comparativ cu jumatate de an in urma. „Sintem acum intr-o alta etapa, mult mai buna”, a declarat ministrul la emisiunea „Cabinetul din Umbra”, transmite Noi.md. Șefa de la justiție a precizat…

- Mandatul lui Ioan Mihai Nache, in functia de director interimar la Delfinariul Constanta a fost prelungit. Potrivit Biroului de Presa al Consiliului Judetean Constanta mandatul a fost prelungit pana la organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director al Delfinariului Constanta.Reamintim…

- Indiferent de decizia finala a Curții Constituționale privind demersul Guvernului de scoatere in afara legii a Partidului Politic „Șor”, Inalta Curte va emite insa anumite constatari valoroase, care vor disciplina pe viitor exponenții partidelor politice in luarea deciziilor conform legii. Declarația…

- Ministrul Justitiei a fost desemnat, luni, de catre presedintele Klaus Iohannis sa ocupe functia de premier interimar, pana la instalarea noului Guvern. Administratia Prezidentiala a anuntat ca in cursul zilei de marti vor avea loc consultpri la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.Marti, 13…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu saluta decizia adoptata miercuri, 26 aprilie 2023, in cadrul celei de a 49 a reuniuni a Grupului Consultativ Multinational MAG al Centrului pentru Cooperare in domeniul Securitatii RACVIAC , prin care ambasadorul Constantin Mihail Grigorie a fost ales in functia…

- Ioan Mihai Nache a fost ales director interimar la Delfinariu. Este un angajat al Consiliului Judetenan. Acesta a fost Director adjunct in cadrul Directiei Generale de Proiecte. Acesta a fost desemat interimar azi, 26 aprilie, pentru 60 de zile. Potrivit declaratiei de avere completata la data de 24.05.2022,…

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, a fost ales director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR), el urmand sa ocupe aceasta functie pana la organizarea unui concurs pentru desemnarea noii conduceri a institutiei. Catalin Urtoi a semnat, joi, cu actualul…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau va avea, de maine, un nou manager interimar. De asemenea, unitatea va avea și un nou director medical. Daniela Rusu va conduce SJU Bacau, urmand sa fie numita manager interimar de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Ea o inlocuiește pe dr. Dana…