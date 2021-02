Stiri pe aceeasi tema

- Curtea interioara de la Castelul Huniade, cea mai veche cladire din Timișoara, va fi acoperita, spațiul expozițional devenind astfel mult mai generos. Președintele Consiliului Județean Timiș, instituție ce are in subordine Muzeul Banatului, a precizat ca a discutat zilele trecute aceasta soluție tehnica,…

- RPC GROUP lanseaza „FLORA RESIDENCE”, cartier care va oferi ceva unic in Timișoara – o strada cu toate utilitațile avand 30 de case unifamiliale pe parcele cu teren intre 450 și 750 metri patrați, intr-o zona liniștita și complet construita. Cei care iți rezerva casa inca in faza de proiect au posibilitatea…

- Reprezentanții CNAIR au semnat, vineri, contractul pentru realizarea noului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1 cu firma Todini Costruzioni Generali. Valoarea lucrarilor și proiectarii se ridica la aproape 190 de milioane de lei, iar noul drum ar trebui sa fie gata in doi ani.

- Primarul Timișoarei da vina pe infrastructura in cazul pietonului lovit de o mașina, miercuri seara, pe Calea Buziașului. Barbatul a fost accidentat de un autoturism chiar in momentul in care traversa pe zebra, iar acesta nu este primul astfel de accident petrecut in Timișoara, unde atat șoferii cat…

- Denisa Gog, cantareața de muzica populara, a murit in urma unui tragic accident rutier petrecut ieri, in comuna Dumbravita, langa Timisoara. Accidentul a avut loc la scurt timp dupa ce tanara a plecat cu masina de acasa. Accidentul a fost provocat de un tanar care conducea o autoutilitara si nu a acordat…

- Pe langa numeroase mesaje pe panza afisate prin oras, suporterii lui ASU Politehnica au realizat si un spectacol de lumina in Piata Unirii din Timisoara cu ocazia celor 99 de ani impliniti de clubul alb-violet. Dupa un timp insa fanii care au aprins tortele au trebuit sa alerge in incercarea de a scapa…

- Liderul PNL și al CJT, Alin Nica, a anunțat vineri seara ca a decis suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Județean din 25 noiembrie, cu un proiect de hotarare pentru alegerea celor doi vicepreședinți. „Noi ne-am respectat cuvantul dat și am votat pentru Timișoara, am votat propunerea USR…

- O autostrada care sa lege Timișoara de Belgrad, prin Moravița, ramane inca un vis pentru cei care ar vrea sa mearga la vecini pe șoseaua de mare viteza sau sa conduca spre Grecia fara a mai traversa satele. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a avut astazi, o intalnire cu consulul general…