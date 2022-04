Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Marius Constantin, a declarat luni, dupa FC Argeș – Universitatea Craiova 0-4, ca alb-albaștrii nu se vor da la o parte daca vor prinde un culoar favorabil pentru titlu, dar ca toata lumea trebuie sa fie realista. „Scorul arata bine și evoluția noastra a fost…

- Alexandru Crețu, eroul Universitații Craiova in partida de la Pitești, caștigata cu 4-0 in fața formației FC Argeș , a explicat care este secretul ascensiunii sale și a echipei. „Pot sa spun ca mi-am facut un cadou in seara asta și dedic golurile familiei. Ne-am pregatit pentru un meci greu. Nu a fost…

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Jovan Markovic, a fost foarte bucuros pentru succesul inregistrat la Pitești, 4-0 cu FC Argeș. „A fost un meci greu pana am reușit sa deschidem scorul. Dupa a devenit mai lejer și ne bucuram ca am caștigat. Repriza a doua a fost foarte buna și sper sa continuam…

- Universitatea Craiova le ureaza tuturor suporterilor sai Paște fericit! A facut-o printr-un videoclip, in care apar președintele Sorin Carțu, impreuna cu antrenorul Laurențiu Reghecampf și jucatorii Bancu, Ivan și Markovic. VEZI VIDEO! Citește și: FC Arges – „U” Craiova / Reghecampf si Gaman promit…

- Universitatea Craiova a pierdut prima manșa a semifinalelor din Cupa Romaniei, scor 1-2 cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, iar antrenorul secund al Științei , Viorel Dinu, a admis ca lucrurile nu au decurs conform planului. De menționat faptul ca acesta a vorbit in locul lui Laurențiu Reghecampf, care a fost…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe , Cristiano Bergodi, a prefatat disputa cu Universitatea Craiova, din mansa intai a semifinalelor din Cupa Romaniei. Disputa va avea loc miercuri, de la ora 19.30, in Covasna, iar tehnicianul italian este ferm convins ca misiunea de a-i rapune pe olteni va fi…

- Universitatea Craiova tureaza „motoarele“, pentru ca maine, de la ora 20.30, o va intalni pe FC Voluntari, in Ilfov, si vizeaza victoria. Ar fi a opta consecutiva si ar aduce-o pe Stiinta la doar un punct de FCSB, ceea ce ar pune presiune pe echipa lui Anton Petrea. „Este foarte important sa luam cele…

- Universitatea Craiova a debutat cu victorie in anul 2022, 1-0 cu Rapid, iar acum se pregatește pentru o noua „batalie“ dificila din Liga 1. Alb-albaștrii intalnesc vineri, de la ora 20.00, la Sfantu Gheorghe, pe Sepsi, una dintre echipele dificile, imprevizibile ale campionatului. Aceasta este disputa…