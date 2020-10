Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul dezbate in ședința de joi o ordonanța care prevede extinderea plaților pentru parinți și in cazul școlilor incluse in scenariile 2 și 3. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca pana...

- Ministerul Muncii efectueaza, in acest moment, plati pentru parintii aflati in situatiile in care o unitate scolara in integralitate sau o clasa se afla in situatia de a gestiona un focar COVID, in baza avizului epidemiologic eliberat de DSP, a declarat, joi, ministrul Violeta Alexandru, mentionand…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS a discutat despre explozia de cazuri de COVID-19 din Romania, inregistrate in ultimele saptamani. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie este de parere ca varianta optima in tara noastra nu este un lockdown, ci interventiile punctuale.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca parintii copiilor care invata in unitati care functioneaza in scenariile 2 si 3 vor putea beneficia de indeminizatie de 75 % din salariu, completarile legislative urmand a intra in sedinta de Guvern. ”Stiu exact, in zona de competenta a Ministerului Muncii,…

- O vizita a ministrul muncii din Germania la București a fost anulata cu doar o zi inainte ca aceasta sa aiba loc. Motivul: evoluția pandemiei de coronavirus.Vizita de lucru in Romania a Ministrului Federal al Muncii și Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, programata sa aiba loc joi, 13 august…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta, luni, ca documentele pot fi depuse online la Casa Nationala de Pensii Publice, beneficiarii urmand a face un singur drum la institutie pentru a ridica actele emise in original. Ministrul a dat termen pana in 15 august tuturor institutiilor din subordine…

- Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociale si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca au termen pana la 15 august sa implementeze mecanismul prin care cetatenii si persoanele juridice pot depune in format electronic documentele necesare, a scris,…