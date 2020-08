Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic. "Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile pentru ca banii…

- Ministrul german al Muncii și-a amanat vizita in Romania, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 Vizita pe care ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma sa o inceapa joi in Romania, a fost anulata de partea germana in contextul evolutiei pandemiei de COVID - 19, potrivit…

- Ministerul Muncii anunța ca angajatii sanatosi ai companiilor inchise de DSP, din cauza unor cazuri de COVID-19, vor primi somaj tehnic Angajatii sanatosi ai companiilor pentru care Directiile de Sanatate Publica dispun suspendarea activitatii in urma infectarii unor salariati cu noul coronavirus vor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca intentioneaza ca miercuri, in sedinta de Guvern, sa propuna modificarea actualului cadru legal, astfel incat sa poata beneficia de somaj tehnic si unitatile inchise din cauza aparitiei unui focar de

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a vorbit, miercuri, la Realitatea Plus, despre plata șomajului tehnic, dar și despre modernizarea instituției in fruntea careia se afla. Conform ministrului Muncii, nu mai puțin de 1,3 milioane de romani au beneficiat de șomajul tehnic pe perioada…

- Angajatorii care reactiveaza contractele de munca suspendate pot primi un sprijin financiar de la Guvern care acopera 41,5% din salariul brut al fiecarui lucrator, potrivit planului de masuri prezentat miercuri de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Guvernul stie ca…

- Ministerul Muncii despre protecția sociala pe timp de pandemie Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. România a reușit, la sfârșitul lunii mai, un rezultat foarte bun în comparație cu alte țari europene în domeniul protecției sociale pe timp de pandemie…

- Situatia companiilor care au avut fonduri europene si, in acelasi timp, au incasat somaj tehnic este verificata, dar se efectueaza controale si la PFA-uri sau la intreprinderi familiale, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In cea mai mare parte mi-au fost confirmate…