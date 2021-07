Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile "teribiliste" conform carora "PNL ia toate sectoarele maine" nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala. "Sunt foarte realista. PNL Bucuresti…

- ”Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile,…

- Nicolae Toderas, coordonatorul tehnic al PNRR a plecat in concediu, la doar cateva zile dupa ce premierul a cerut ca nimeni sa nu faca asta, a dezvaluit newsweek.ro . Cererea de concediu a fost aprobata in 14 iunie, la trei zile de la interdictia anuntata de Cițu. Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru,…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, anunța duminica, pe Facebook, ca il susține pe Ludovic Orban la șefia PNL, in fața lui Florin Cițu, pentru ca ea nu și-ar face un proiect cu oameni care atunci cand aveau nevoie de sprijin politic „se gudurau pana la exagerare prin tot felul de promisiuni…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…

