- Violeta Alexandru a explicat in direct la Romania TV ca urmeaza sa puna la punct ultimele detalii ale vizitei cu Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, care este in contact cu autoritatile germane. "O sa fiu luni la prima oara in Germania. Vreau sa vad chiar eu care sunt realitatile…

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus, in timp ce presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct fierbinte al pandemiei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cazurile…

- Reactia pietei muncii din Romania la criza provocata de noul coronavirus, nivelul somajului, provocarile somajului tehnic sau strategia Romaniei pentru cei peste 1.000.000 de oameni intorsi recent in tara se numara printre temele de discutie propuse in dezbaterea "Pactul pentru munca in noua economie",…

- Dupa ce de ieri, au fost confirmate doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, se pare ca dupa testarea mai multor contacți ai acestora, au aparut cel puțin 14 cazuri de infectare cu COVID-19 la la Unitatea Medico–Sociala, din subordinea primariei Ocna Mureș. Majoritatea celor diagnosticați cu noul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, a anuntat ca ONG-urile din Romania au strans din donatii si sponsorizari aproximativ 20 de milioane de euro, pentru achizitia de echipamente de protectie si aparatura pentru spitale. Voiculescu a prezentat aceste date dupa ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, la B1TV ca nimic nu va mai fi la fel dupa pandemia de coronavirus. Traian Basescu mai spune ca toate statele europene inclusiv România au acționat prost, dezordonat și cu întârziere. „În primul rând, nimic…

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- Consiliul de Administratie al grupului auto francez Renault se va reuni vineri, pentru a discuta despre criza provocata in Europa de pandemia de coronavirus si efectele sale asupra operatiunilor producatorului, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din interiorul companiei, noteaz[ Agerpres.…