- Presedintele american Donald Trump i-a multumit vineri liderului nord-coreean Kim Jong-Il pentru ca 's-a tinut de cuvant' si a inceput repatrierea ramasitelor militarilor americani morti in timpul Razboiului din Coreea (1950-1953), informeaza AFP. 'In acest moment, un avion transporta ramasitele…

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP. "Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor…

- Tarifele, care vor afecta peste 800 de produse in valoare de 34 de miliarde de dolari, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Casa Alba a comunicat ca va analiza si alte taxe pentru alte produse in valoare de 16 miliarde de dolari pe care le va aplica mai tarziu, scrie news.ro. Daca China va raspunde,…

- Presedintele american Donald Trump va impune taxe de 25% pentru bunuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, acuzand Beijingul de furt intelectual, scrie BBC potrivit News.ro . Tarifele, care vor afecta peste 800 de produse in valoare de 34 de miliarde de dolari, vor intra in vigoare pe 6…

- SUA iși țin respirația. Unul dintre cei mai importanți generali ai Coreei de Nord este in drum spre Statele Unite pentru a efectua o vizita foarte rara. Intalnirera discreta a fost confirmata, marti, chiar de presedintele american Donald Trump. Totul se intampla in contextul in care Washingtonul si…

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale impotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum cateva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Phenianul a amenintat miercuri ca va renunta la intalnirea celor doi lideri daca Washingtonul ii va cere in continuare sa renunte unilateral la arsenalul nuclear.Administratia nord-coreean a afirmat ca presedintele Moon Jae-in intentioneaza sa aiba un rol activ de mediator intre Coreea…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…