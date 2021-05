Tunisia, Norvegia si China au cerut miercuri seara organizarea vineri a unei noi reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe subiectul violentelor israeliano-palestiniene, publica de data aceasta, informeaza AFP citand surse diplomatice.



Aceasta noua sesiune a Consiliului de Securitate, la care ar urma sa participe cele doua tabere implicate in conflict, va fi a treia organizata in aceasta saptamana.



In cadrul primelor doua reuniuni cu usile inchise, organizate in sistem de videoconferinta, Statele Unite s-au opus adoptarii unei declaratii comune de catre…