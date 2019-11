Teheranul a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile interne ale Iranului dupa ce Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de 'poporul iranian' in contextul violentelor manifestatii impotriva cresterii pretului la benzina din ultimele zile, informeaza France Presse.



'Asa cum am spus poporului iranian acum un an si jumatate: SUA sunt alaturi de voi', a transmis sambata secretarul de stat american Mike Pompeo intr-o postare pe Twitter.



Aceste cuvinte reprezinta 'expresia sprijinului aratat de secretarul de stat american pentru un grup de rebeli',…