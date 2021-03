Violențe de stradă și gaze lacrimogene. Jandarm rănit cu pietre Mai mulți protestatari au atacat jandarmii care insoțeau grupul, in zona Unirii din Capitala, cu pietre și sticle. Unul dintre jandarmi a fost ranit. Mai mulți tineri au fost reținuți și duși la secția de poliție sa dea declarații. Protestele anti-restricții de luni seara au degenerat cand cei aproximativ 100 de protestatari plecați din Piața […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele anti-restricții au degenerat in Bucuresti, dupa miezul nopții. Au fost violențe la Piața Unirii, unde mai mulți oameni au atacat jandarmii cu pietre și sticle. Vitrinele magazinelor au fost sparte, iar stațiile autobuzelor vandalizate. Pentru a potoli mulțimea nervoasa, oamenii legii au folosit…

- Protestele anti-restricții de luni seara au degenerat cand cei aproximativ 100 de protestatari plecați din Piața Victoriei au ajuns in zona Pieței Unirii.Marți dimineața, aproximativ in jurul orei 1.30, jandarmii care insoțeau grupul pe bd. Ion C. Bratianu, spre Piața Unirii, au fost atacați cu pietre…

- Protestul pasnic a degenerat intrunul violent in Capitala. Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, zeci de manifestanti au fost dusi cu duba la sectiile de politie pentru identificare Protestatarii au dat cu pietre iar jandarmii au ripostat. Un jandarm are capul spart.Cei care se lupta cu jandarmii sunt…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

