Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns in arestul Politiei sub acuzatia de talharie dupa ce i-a smuls cateva sute de euro din mana unei femei intr-o casa de schimb valutar. Ce nu a anticipat infractorul a fost reactia victimei, care a ripostat, luptandu-se efectiv cu acesta pentru a-si recupera banii.

- Fata de 15 ani din Craiova, disparuta vineri dupa ce a plecat dintr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) pentru a merge la scoala si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti la niste rude intr-o comuna din Dolj. Ea nu a fost victima vreunei infractiuni,…

- Un barbat de 37 de ani , din Craiova, cercetat pentru trei infractiuni de conducerea unui vehicul fara permis de conducere a fost retinut, ieri, de politisti din cadrul Sectiei 3 Politie. Potrivit IPJ Dolj, barbatul a fost depistat de politisti in lunile martie, iunie si septembrie, in localitatile…

- La data de 2 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au depistat in trafic, un barbat, de 49 de ani, din comuna Sudina, judetul Olt, in timp ce conducea un autovehicul, pe DN 66 Branești, iar la controlul efectuat de politisti, conducatorul auto a prezentat o copie xerox a…

- S-a intamplat in urma cu puțin timp in centrul Aradului: un barbat recent eliberat din pușcarie a incercat sa violeze o batrana. In jurul orei 17.00, un polițist local aflat in afara programului a cerut ajutorul colegilor sai pentru a reține autorul unei tentative de viol in desfașurare asupra unei…

- Un barbat, in varsta de 76 de ani, a fost gasit mort, vineri dupa-amiaza, in toaleta supermarket-ului Kaufland, de pe Calea Bucuresti, din municipiul Brașov. Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați, in jurul orei 16.00, cu privire la faptul ca un barbat se afla in stare de inconștiența…

- Un tanar de 25 de ani, angajat la o stana din judetul Dolj, a fost prins de politisti, dupa ce si-a ucis un coleg. Victima a fost gasita inconstienta intr-un sant, dusa la spital, unde a murit, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, pe data de…

- Un tanar de 25 de ani, angajat la o stana din judetul Dolj, a fost prins de politisti, dupa ce si-a ucis un coleg. Victima a fost gasita inconstienta intr-un sant, dusa la spital, unde a murit.