Viol sau tentativă de omor în Craiova Polițiștii craiovenii fac cercetari intr-un caz de viol, dupa ce vineri dimineața o tanara, cazuta in fața unui bloc, a susținut acest lucru. Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie de 31 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in gradina din fața blocului in care locuieste se afla cazuta pe sol o tanara care sustine ca a fost violata. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat o tanara de 23 de ani, din comuna Virtop, care acuza dureri in zona membrelor inferioare și care a declarat ca ar fi fost violata de un barbat și ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

