Vineri începe SAGA Festival (Romaero), cel mai mare eveniment dedicat muzicii electronice de la noi Vineri incepe Saga Festival (Romaero), cel mai mare festival dedicat muzicii electronice de la noi. Premiera, evenimentuil se va desfașura mai mare scena ce a fost instalata vreodata in Romania (35 metri inalțime și 100 metri deschidere). Bucureștenii care au facut naveta la Cluj-Napoca pentru Untold, ori la Constanța (Neversea) au o noua opțiune chiar la Romaero, superproducția fiind realizata de doua dintre cele mai importante companii din industria evenimentor de profil la nivel mondial.75 de autotrenuri cu echipament au sosit din Olanda și Germania și aproximativ 2000 de oameni lucreaza zilnic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

