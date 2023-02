Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea pune stapanire pe aproape toate regiunile. Va continua sa ninga la munte, iar temperaturile vor scadea accentuat, in unele zone pana la minus 20 de grade Celsius. Gerul ne va chinui toata saptamana viitoare. Temperaturile resimțite vor fi insa mai mici, accentuate de vantul care va atinge…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat ca un ciclon mediteranean este in curs de formare și va ajunge deasupra Romaniei, aducand astfel schimbari puternice, precum ger și ninsori. Vremea de iarna grea iși va face simțita prezența incepand cu noaptea de joi spre vineri,…

- In toiul iernii, vremea continua sa se incalzeasca neobișnuit. Iarna adevarata se pare ca vine la jumatatea lunii ianuarie, cand un viscol este posibil sa loveasca Romania. Pana atunci ne bucuram de vremea de primavara. Despre vremea anormala a vorbit Elena Mateeescu, directorul Administrației Naționale…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii in urmatoarele ore. A nins viscolit in peste zece județe din țara. Pana sambata, 17 decembrie, se afla in vigoare un COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ. La finalul weekend-ului, temperaturile vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani, in Romania, vor alterna perioadele cu temperaturi scazute și cu unele peste mediile normale in timpul iernii.

- Ploile vor predomina in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte, duminica, 4 decembrie, continua sa ninga. Temperaturile se vor menține pentru cele normale ale datei din calendar. Duminica, 4 decembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice se vor mentine peste…

- Vremea, din nou la extreme! Temperaturile vor varia foarte mult in perioada urmatoare, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Incepand din weekendul 3-4 decembrie, valorile termice vor crește ușor. Cu ce fenomene meteorologice ne vom confrunta in urmatoarele saptamani…

- Un val de aer rece lovește Romania: Temperaturile scad dramatic și incep NINSORILE Un val de aer rece lovește Romania: Temperaturile scad dramatic și incep NINSORILE Vremea se schimba radical in Romania. In urmatoarele zile, frigul pune stapanire pe țara noastra, iar la munte se anunța lapovița și ninsori.…