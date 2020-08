Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, dupa ora 24:00, curentul de meteori perseide va inregistra activitatea maxima noteaza RRA.Astfel ca din zonele cu cer curat se vor putea vedea chiar și 100 de meteori pe ora. Denumite dupa Perseu, constelația din care par sa vina așa-numitele 'stele cazatoare' sunt particule…

- Ca de obicei, in luna august iși face apariția curentul de meteori Perseide. Denumite dupa constelația din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru ca este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an…

- Perseidele sau stelele cazatoare vor putea fi observate in noaptea de 11 spre 12 august, pe cerul Romaniei, intr-un spectacol ceresc uimitor. Maximul curentului va putea fi admirat cu ochiul liber, incepand cu ora 22.00. Perioada de activitate a acestora este intre 17 iulie si 26 august, dar maximul…

- Perseidele sunt un roi de meteori activi in perioada 17 iulie – 26 august și sunt asociate cu cometa Swift Tuttle, o cometa periodica observata și descoperita de Lewis Swift și Horace Parnell Tuttle... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Perseide, cea mai spectaculoasa ploaie de meteori, inregistreaza maximul in noaptea de 12 spre 13 august 2020. Luna va fi in primul patrar, astfel ca pe cer vor putea fi observati, in fiecare ora, intre 60 si 150 de meteori care vor cadea cu o viteza de circa 59 km/s. Perseidele au loc in perioada in…

- Miezul lunii august aduce magica noapte a Peseidelor. Este, conform NASA, Bournemouthecho , cea mai spectaculoasa ploaie de meteoriți, spectacol minunat al cerului. Cea mai puternica aversa de meteoriți se petrece in noaptea de 12 spre 13 august. Perseidele se formeaza din resturile cometei Swift-Tuttle,…

- Chloe Ferry este una dintre cele mai populare vedete de reality show din Marea Britanie. Urmarita de 3,4 milioane de oameni pe Instagram, tanara și-a impresionat fanii cu transformarea sa corporala spectaculoasa.

- Borussia Dortmund a facut instrucție cu Paderborn, codasa clasamentului, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Elevii lui Lucien Favre au obtinut o victorie categorica, in deplasare, scor 6-1.