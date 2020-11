Vin ninsorile în București: Cod Galben valabil în sudul țării Meteorologii anunța primele ninsori din sudul țarii. ANM a emis cod galben de vreme rea care vizeaza zona de campie. Codul galben de vreme rea este valabil de luni, 30 noiembrie, ora 05:00 pana luni, 30 noiembrie, ora 20:00. Ninsori in Capitala Meteorologii se așteapta ca duminica seara sa aiba loc primele ninsori in Capitala. Luni in București vremea va fi rece, de dimineața fiind anunțate precipitații predominant sub forma de ninsoare. Meteorolgii se așteapta ca stratul de ninsoare sa ajunga la 3-5cm. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile se vor situa in jurul valorilor de 0-1 grad… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

