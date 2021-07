Viktor Orban ramane ferm pe pozitii. Nu vrea sa promoveze legile pro-LGBT, initiate de Uniunea Europeana. Ungaria si-a facut chiar propriile sale legi impotriva acestui fenomen, al minoritatilor sexuale, iar Bruxelles-ul ameninta ca-i va taia pe maghiari de pe lista celor ajutati cu bani. Ungaria nu este dispusa sa accepte bani din fondul special al […] The post Viktor Orban a declarat razboi UE: cum si-ar putea pune in pericol propria populatie, daca Bruxelles-ul insista cu legile pro-LGBT first appeared on Ziarul National .