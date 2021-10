Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a dat astazi startul lucrarilor unui proiect de amploare privind amenajarea unui parc natural in cartierul Tudor din Targu Mureș. Costurile proiectului se ridica la aproape 15 milioane de lei, din care 98% sunt fonduri europene nerambursabile. Terenul parcului se afla cuprins intre Calea…

- Polițiștii rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș s-au sesizat, in data de 8 septembrie, cu privire la faptul ca pe strada Aleea Carpați din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. "Din primele cercetari, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, din comuna…

- Ambulatoriul de specialitate medicina dentara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice, prin intrarea in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS),…

- A cincea ediție a turneului Classic Unlimited debuteaza in acest weekend cu doua concerte. Primul dintre ele va avea loc sambata, 28 august, in Gradina Botanica "Vasile Fati" din Jibou, iar cel de-al doilea duminica, 29 august, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Targu…

- In urma interventiei medicale de la ora 20:11 din municipiul Tg. Mures, str. Valea Rece, nr. 99 echipajul SMURD Tudor a fost agresat fizic si verbal de catre o persoana in stare de ebrietate, autospeciala SMURD B2 – MAI 49234 a fost avariata si scoasa de pe interventie. Info. ISU Mures In aceasta seara,…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Targu Mureș, Horațiu Suciu, și-a anunțat public candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș in echipa propusa de avocatul Ciprian Dobre. "Fac parte dintr-o echipa care și-a propus reașezarea valorilor liberale acolo unde le este locul. Vorbim…

- Deoarece cuvintele pentru o asemenea mascarada sunt de prisos, redam, fara alte comentarii, comunicatul emis de CJ Mureș. Ii lasam pe ei sa vorbeasca probabil despre apa din bazin, doar nu ne vor spuna fiecare dintre ei cat au muncit la construcția complexului. Jenant! Avem deosebita placere de a va…

- Fotograful Kerekes Istvan, nascut la Targu Mures si stabilit in Ungaria, a fost desemnat castigatorul celui mai important premiu al editiei din acest an a competitiei iPhone Photography Awards (IPPA), relateaza cnet și Agerpres. Imaginile premiate in cadrul competitiei IPPA reamintesc faptul ca fotograful…