Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo are un motiv bine intemeiat pentru care sta diferit fața de colegii sai la intonarea imnului, inainte de meci. In partida impotriva Ungariei, portughezul a mai doborat doua recorduri: a bifat jocul cu numarul 39 pentru Portugalia la un turneu final – precedentul record fiind deținut…

- Coca-Cola a pierdut o suma impresionanta de bani, dupa ce fotbalistul Cristiano Ronaldo a facut un gest impotriva companiei la conferința de presa susținuta inainte de meciul Ungaria – Portugalia, disputat marți, 15 iunie, la Budapesta. Starul echipei naționale a Portugaliei a refuzat sa țina in fața…

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, este la egalitate cu nationala Ungariei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. O prima repriza in care Portugalia a atacat in valuri și a avut doua…

- Starul nationalei de fotbal a Portugaliei si capitanul ei, Cristiano Ronaldo, a afirmat ca echipa are un ''potential urias'' chiar daca media de varsta este sub cea a echipei care a castigat EURO 2016, dar a mentionat ca valoarea se va vedea pe teren, scrie AFP, potrivit Agerpres. Portugalia va debuta…

- Cristiano Ronaldo a declarat, joi, ca nu le poate promite fanilor ca Portugalia își va apara titlul european, însa i-a asigurat ca reprezentativa pregatita de Fernando Santos va juca toate meciurile la victorie,"Nu are niciun rost si nu foloseste la nimic sa promiti trofee, nici…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului din Portugalia, Sporting CP s-a incununat matematic drept campioana. Este primul titlu pentru „lei” dupa o pauza de 19 ani! In etapa 32 din Primeira Liga, Sporting CP a invins-o pe Boavista, scor 1-0, grație golului inscris de Paulinho. ...

- ​Banderola de capitan aruncata pe gazon de Cristiano Ronaldo la finalul meciului Serbia – Portugalia, din preliminariile Cupei Mondiale, a fost vânduta la licitatie cu 64.000 de euro, banii urmând sa fie folositi pentru un copil bolnav, informeaza Le Figaro.Banderola a fost…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) ar putea fi pedepsit pentru ca a protestat vehement din cauza unui gol nevalidat greșit la Serbia (2-2) și a plecat de pe teren, dupa ce și-a aruncat banderola de capitan Dupa ce a risipit doua puncte la Belgrad, pe mana arbitrilor olandezi, care au greșit flagrant cand…