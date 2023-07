Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua finale de Cupa Romaniei din acest sezon, Sepsi - U Cluj la baieți și Carmen - Olimpia U Cluj la fete, au avut parte de numeroase asemanari. Sepsi Sfantu Gheorghe la masculin și Carmen București la feminin sunt cele doua caștigatoare ale Cupei Romaniei in sezonul 2022-2023. Gazeta a comparat…

- David Popovici a incheiat Cupa Romaniei cu o cursa in proba de 200 metri liber. El a inotat doar in serii pentru ca antrenorul Adrian Radulescu i-a sugerat sa-și ia cateva zile libere. „O sa plec intr-o scurta vacanța 1-2-3 zile, domnu Adi mi-a propus, mie nu mi-ar fi venit ideea, așa ca am inotat doar…

- Antrenorul principal al Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, nu isi va prelungi contractul, care expira la finalul sezonului. In timpul unei intalniri personale cu conducerea Sepsi OSK, Cristiano Bergodi a explicat ca are nevoie de noi provocari, a anuntat clubul ardelean. Totodata, vor inceta, de comun acord,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu.

- La finele acestei saptamani se va disputa finala Cupei Romaniei, faza județeana, intre Sticla Arieșul Turda și Vulturul Mintiu Gherlii. Problema organizatorilor, AJF Cluj, este gasirea locului unde se va disputa meciul. Turda a anunțat de mai mult timp ca vrea sa organizeze finala, insa dupa calificarea…

- CSM Lugoj a caștigat Cupa Romaniei, invingandu-le la rand pe campioana și vicecampioana Romaniei A treia clasata in campionat, CSM Lugoj a avut doua zile incredibile in Pitești Arena, acolo unde s-a desfașurat Final Four-ul Cupei Romaniei. ...

- ”Clubul Sportiv Ulise din Focșani mai aduce cateva medalii de la Cupa Romaniei la Culturism si Fitness desfașurata la Cluj Napoca intre 28-29 aprilie 2023 – o medalie de aur, 2 de bronz, alți 2 sportivi fiind finaliști, iar ceilalți semifinaliști”!, mi-a transmis profesorul și antrenorul Florin Ancuța…

- Basarab Panduru a avut o reactie geniala dupa umilinta celor de la CFR Cluj cu Sepsi. Campioana a pierdut la scor de neprezentare semifinala din Cupa Romaniei si tremura pentru un loc in cupele europene. Basarab Panduru spune ca se astepta ca Dan Petrescu sa foloseasca cea mai buna echipa pentru a se…