Victor Ponta a criticat discursul lui Klaus Iohannis de 1 Decembrie. Ponta a ironizat comentariile președintelui privind importanța anului 2024, un an electoral, cu patru tipuri de alegeri. Referitor la comentariul lui Iohannis care a spus ca „e reponsabilitatea noastra sa protejam viitorul națiunii și, totodata, sa ramanem vigilenți in fața curentelor extremiste…”, fostul premier a aratat ca singura temere a președinetlui ar fi de fapt pierderea popriului loc de munca. „Va spun eu de ce se teme Iohannis. Ca iși pierde locul de munca, nu mai are avion privat, nu mai are salariu bun. Vrajeala.…