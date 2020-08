Vietnamul, țara care a uimit mapamondul pentru rezultatele împotriva virusului, înregistrează primul deces din cauza covid-19 Vietnamul, care a reusit sa controleze epidemia covid-19, a inregistrat vineri primul deces din cauza noului coronavirus, potrivit presei oficiale, relateaza AFP. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care locuia in capitala, la Hanoi, testat pozitiv cu covid-19 la inceputul acestei saptamani. Citește și: Cozmin Gușa: Iohannis este destabilizat! N-ar mai avea discernamantul și capacitatea necesare pentru a-și exercita funcția de președinte Vietnamul nu a inregistrat - de la jumatatea lui aprilie la jumatatea lui iulie - nicio contaminare locala. Insa un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

