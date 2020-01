Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit marti cu omologul sau sirian Bashar al-Assad cu ocazia unei vizite-surpriza la Damasc, prima pe care o efectueaza in capitala siriana de la inceputul conflictului in 2011, a anuntat Presedintia siriana. Cei doi sefi de stat au asistat la un raport prezentat…

- Croatia preia pentru prima data miercuri presedintia rotativa a Consiliului UE, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar aflandu-se pe primul loc intre problemele presante care se afla pe agenda presedintiei croate, relateaza dpa. De doua ori pe an, un alt stat membru preia presedintia UE, organizand…

- Eurodeputata Corina Cretu si-a exprimat ingrijorarea, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca ar putea fi facute reduceri masive in Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Corina Cretu a declarat ca Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene propune o formula de calcul…

- Ultimul episod din filmul „Noaptea Cuțitelor Lungi la PSD” s-a turnat aseara la sediul partidului din Kiseleff 10. Scenariul a avut și de aceasta data toate ingredientele: complot, scandal, lacrimi și dezamagire. Atacurile nu au fost doar la persoana, ci și la adresa limbii romane. Dupa sase ore de…

- Romania va prelua, la 1 ianuarie 2020, conducerea rotativa a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), iar, in acest context, CCIR va prelua presedintia Consiliului de Afaceri al OCEMN. Potrivit unui comunicat al CCIR, remis AGERPRES, delegatia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei…

- Joi, Victor Costache si a preluat oficial mandatul de ministru al Sanatatii.Acesta a declarat ca o a doua transa de 500.000 de doze de vaccin antigripal va fi livrata pe data de 10 noiembrie, iar ultima transa la inceputul lunii decembrie, scrie Agerpres.Costache si a preluat oficial, joi, mandatul…

- O moldoveanca stabilita la Roma lupta pentru a-si putea lua fetita acasa, in Moldova. Victoria Glod a scris pe adresa redactiei Publika.md ca acum doi ani, a cunoscut un barbat, originar din Egipt, cu care a trait in concubinaj si are o fetita.

- Fosta șefa a FMI, Christine Lagarde, a preluat oficial președinția Bancii Centrale Europene de la Mario Draghi Christine Lagarde, fostul sef al Fondului Monetar International, a multumit liderilor Uniunii Europene pentru numirea ei in functia de presedinte a Bancii Centrale Europene (BCE). "Este o onoare…