Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate (46,4%) dintre angajații care impart biroul de acasa cu copiii lor recunosc ca le este greu sa iși organizeze eficient activitatea in condițiile in care trebuie sa se ocupe, pe langa sarcinile de serviciu, și de solicitarile copiilor, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Violeta Raduț, deputat PSD, susține ca, dupa ce le-a impus parinților obligația de a le asigura copiilor mijloacele tehnice pentru a putea participa la cursurile online, fara sa se gandeasca la faptul ca multe familii din Romania cu greu iși permit sa traiasca la limita supraviețuirii, Monica Anisie,…

- „Iohannis și ai lui vorbesc despre invațamantul online și posibilitatea ca școlile sa nu fie redeschise nici macar in toamna, in condițiile in care in țari civilizate din Europa, mult mai lovite de aceasta pandemie, se deschid școlile, iar state cu experiența uriașa in invațamantul virtual nu recomanda…

- Guvernul iberic le-a permis copiilor o ora de relaxare afara, insa numai cu parinții. Și adulții au uitat de distanțarea sociala. „Adulții sunt mai rai decat copiii”, a protestat un jucator de la Rayo Vallecano Masurile stricte de izolare la domiciliu au durat 42 de zile in Spania. De duminica, Guvernul…

- O linie telefonica gratuita, Family Tel - 0800.070.009- ,unde parinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați sa gestioneze cat mai bine starea emoționala a minorilor, a fost lansata, miercuri de Salvați Copiii și Digi Romania.

- Inchiderea școlilor, apoi recomandarea de izolare, urmata de starea de carantina totala instituita in aceste zile și in Romania sunt o provocare cu care niciunul dintre noi nu s-a mai confruntat pana acum. Suntem nevoiți sa lucram de acasa, petrecem cu copiii 24 de ore din 24, rutina noastra s-a dereglat.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 230 din 21 martie a fost publicata HG nr. 217 2020 aplicarea prevederilor Legii nr. 19 2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.Guvernul Romaniei adopta…