Sunt afectate modelele iPhone 6 și modelele ulterioare, toate iPad Pros, a cincea generație de iPad-uri și generațiile ulterioare și Mac-uri. Apple a recomandat proprietarilor anumitor modele de iPhone, iPad și Mac sa actualizeze software-ul de operare, care prezinta o breșa de securitate prin care sew poate prelua controlul asupra dispozitivelor. Viermele in mar Acest […] The post Vierme in mar. Apple: Un defect de securitate permite controlul iPhone, iPad și Mac first appeared on Ziarul National .