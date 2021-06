Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta miercuri, intr-o conferinta de presa, la Geneva, ca, impreuna cu presedintele Joe Biden, a hotarat ca ambasadorii sa revina la posturi la Moscova si Washington, in vederea unei calmari a tensiunilor, relateaza The Associated Press. Revenirea la post a…

- Intalnirea presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu omologul sau american, Joseph Biden, probabil nu va produce "succese majore", anunta Presedintia de la Moscova, in contextul summitului care a inceput in orasul elvetian Geneva. Vladimir Putin si Joseph Biden au ajuns, marti dupa ora 13.00…

- ​​Relațiile ruso-americane sunt, dupa cum a spus recent chiar Putin, „la cel mai scazut punct din ultimii ani”. Oricât ar încerca Joe Biden sa simuleze încrederea, asupra sa planeaza o responsabilitate mare, înainte de prima sa întâlnire oficiala cu Vladimir…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca extinderea NATO spre Est, spre Ucraina, reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”. Mai mulți experti independenti rusi cred ca declaratia a fost adresata presedintelui american Joe Biden, cu care președintele rus se va intalni saptamana viitoare la Geneva, potrivit…

- Rusia a anunțat joi ca iși va retrage trupelor de la granița cu Ucraina. Imediat, Departamentul de Stat a transmis ca Statele Unite “asteapta fapte si nu vorbe” din partea Rusiei. Potrivit anunțului facut de Moscova vineri ar trebui sa inceapa retragerea trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei…

- Deciziile de vineri ale Rusiei sunt luate in semn de raspuns la sancțiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, unde Casa Alba a anunțat expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei, informeaza AFP, DPA si Reuters, citate de Agerpres. ”Zece diplomati…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a reacționat, joi, dupa ce omologul sau din Statele Unite, Joe Biden, l-a numit „ucigaș”, informeaza Mediafax, care citeaza ABC.Vladimir Putin a rupt tacerea, raspunzandu-i lui Joe Biden intr-un mod pașnic.Președintele Rusiei i-a urat „sanatate” lui Joe…