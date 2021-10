VIDEO/FOTO Incendiu puternic în Bucureşti.Trei case au fost mistuite de flăcări Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale cu apa și spuma […] The post VIDEO/FOTO Incendiu puternic in Bucuresti.Trei case au fost mistuite de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Rata de infectare a ajuns marți in București la 5,57 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca in curand ar putea fi instituite restricțiile care se impun o data cu incidența de 6 la mia de locuitori, printre ele, carantina de noapte și trecerea școlilor in sistem online. Incidența pe sectoare: Sectorul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la un garaj din municipiul Botosani. Cinci microbuze au fost distruse total, iar alte trei au ars parțial. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la…

- Pompierii din Mehedinti au anuntat ca au reusit sa stinga incendiul de vegetatie extins la gospodarii. Au fost afectate patru case, 17 anexe gospodaresti, o masina, cimitirul si 2 hectare de litiera. ”Incendiul izbucnit la vegetatie uscata si extins la gospodarii pe raza localitatii Scapau a fost lichidat…

- Unul dintre muncitorii prinși sub un mal de pamant, pe un șantier de langa Biblioteca Naționala din Capitala, a murit. Pompierii fac eforturi pentru a-l gasi și pe cel de-a cincilea muncitor disparut sub pamant. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala…

- Bucureștenii vor avea parte de cea mai torida perioada din aceasta vara. Urmeaza trei zile cu temperaturi care vor ajunge la 40 de grade la umbra. Meteorologii au emis un cod galben de canicula pentru urmatoarele zile. Vremea va deveni caniculara in București, pana la sfarșitul saptamanii. Temperaturile…