Stiri pe aceeasi tema

- Spania a fost eliminata in optimile Cupei Mondiale de Rusia, dupa ce au remizat, scor 1-1, in timpul regulamentar, rusii s-au impus, scor 5-4, dupa loviturile de departajare, si i-au trimis pe iberici acasa, dupa ce acestia au iesit pe primul loc in grupa B. Portugalia, Iran si Maroc...

- Eliminata de Rusia la penalty-uri, Spania este in cautarea unui nou selecționer. Quique Sanchez Flores, 53 de ani, este liber de contract și intrunește condițiile impuse de Federație, care se mai gandește și la Roberto Martinez, acum pe banca Belgiei. De duminica seara, un lucru e clar. Fernando Hierro…

- La finele "maratonului" cu Rusia, soldat cu eliminarea Spaniei de la Mondial, capitanul Sergio Ramos și-a exprimat speranța ca nu acesta va fi sfarșitul generației sale la echipa naționala. Cotidianul As susține insa ca la startul in Liga Națiunilor, pe 8 septembrie, contra Angliei, in afara lui Iniesta…

- Echipa gazda a Cupei Mondiale de Fotbal, Rusia, s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei dupa ce a invins la loviturile de departajare Spania.Dupa 90 de minute, scorul era 1-1. Acelasi scor se inregistra si dupa 120 de minute. La loviturile de la 11 metri, spaniolii au ratat de…

- Selectionata Rusiei a invins surprinzator reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, 1-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018 si s-a calificat in sferturi. AGERPRES (editor: Mihai…

- Selectionata Rusiei a invins echipa Spaniei cu scorul de 4 3 la loviturile de departajare, 1 1 1 1, 1 1 , dupa prelungiri, duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018 si astfel s a calificat in sferturi. ...

- Joachim Loew, mulțumit de VAR: ”Sunt prietenul si admiratorul acestui sistem” Selectionerul Germaniei, Joachim Loew, s-a declarat un partizan si admirator al sistemului de asistenta video pentru arbitri (VAR) si a opinat ca acesta a functionat foarte bine pana acum la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia,…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani), autorul unui hat-trick in gala cu Spania, scor 3-3, le avertizeaza pe marile favorite: "Suntem increzatori ca vom ajunge in finala". Abia a disputat primul meci la turneul final din Rusia și deja vorbește despre finala! Unui alt jucator, fanii i-ar fi pus imediat eticheta:…