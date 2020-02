La nivel national, anul trecut s-a produs un paradox pentru firmele private. Desi a fost anul in care s-au infiintat foarte multe firme noi, totusi, au fost multe societati care s-au inchis. La nivel national s-au infiintat 134.000 de firme si s-au desfiintat 135.000 de entitati economice. 2019 a fost un an in care s-au deschis (s-au infiintat) multe firme pe programele finantate de stat. Cum ar fi Start-up Nation si Start-up Plus. Numarul firmelor care s-au inchis, la nivel national este mai mare decat numarul firmelor nou-create. Este vorba despre firmele private radiate din Registrul Comertului.…