”Zona firmelor mici si mijlocii inca are foarte mult loc de crestere. Perspectiva din care vorbesc este a cresterii digitalizarii platilor, in aceasta industrie practic vorbim de peste 70 miliarde euro, vorbesc de tranzactii cu aceste carduri din Romania, sunt peste 18 milioane de carduri in Romania. Valoarea totala a platilor a crescut in continuare chiar si in perioada pandemiei cu 18%, ma refer la carduri Visa, Mastercard, o cifra extraordinara pentru vremurile pe care le-am trait. Zona digitalizarii platilor este in continua cresere, o zona in care exista foarte multa cerere, in care trebuie…