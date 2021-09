Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), derulat in perioada 20-29 august 2021, s-a desfașurat in condiții sanitare speciale, iar accesul publicului la evenimente a fost permis in baza certificatului de vaccinare, a dovezii trecerii prin boala sau a unui test negativ. In spațiile special…

- O tanara din Suceava care locuiește de peste șapte ani in Kabul, in Afghanistan, Ermina Strutinschi, a transmis un mesaj pe contul sau de socializare in care iși anunța prietenii și familia ca este in siguranța, și ca nu iși dorește sa plece din aceasta țara. Ermina Strutinschi este director la International…

- Daca pana in pandemie aveam mai mulți clienți interesați de creștere in cariera in aceeași companie sau macar in același domeniu, in ultimul an am observat o creștere semnificativa a celor care iși doresc o schimbare de cariera. Unii știu clar ce iși doresc și au nevoie de ghidare pentru a ajunge in…

- Comisia Europeana saluta acordul global fara precedent aprobat recent de miniștrii de finanțe și de guvernatorii bancilor centrale din cadrul G20, prin intermediul caruia cadrul internațional privind impozitul pe profit va deveni echitabil și stabil. Totodata, Comisia a anuntat luni ca a decis sa inghete…

- Cu toții vrem sa stam pe cat mai puțin in bucatarie atunci cand avem familia la masa sau invitați cu care sa povestim. Aceasta prajitura este practica și pentru buzunarul oricui. Rețeta e extrem de simpla și se prepara in doar cinci minute. Cu siguranța vei primi laude pentru desert! Rețeta simpla de…

- Comisia a publicat astazi orientari ale UE pentru a asigura reluarea in siguranța a activitaților in sectoarele culturale și creative in intreaga UE. Orientarile recomanda urmatoarele masuri și protocoale: Eliminarea tuturor restricțiilor ar trebui sa fie strategica și treptata, cu un numar limitat…

- Atunci cand alegi sa calatoresti in Germania sau vrei sa te intorci in tara, vei dori cu siguranta cele mai bune oferte la preturi accesibile si o calatorie cat mai placuta. Desigur ca nu este greu sa gasesti o oferta de transport persoane Romania Germania sau retur, insa provocarea cea mai mare…

- Platformele specializate in distributia de continuturi online, precum Netflix, Amazon Prime si Disney+, vor trebui sa investeasca intre 20% si 25% din incasarile lor din Franta in productii locale incepand cu data de 1 iulie, potrivit unei legi publicate miercuri in Monitorul Oficial din aceasta tara,…