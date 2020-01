VIDEO Zeci de persoane salvate de sub dărâmături după seismul din Turcia / Bilanțul deceselor a ajuns la 35 Echipele de salvare din Turcia, care au muncit toata noaptea, au reușit sa salveze 45 de persoane de sub darâmaturi, a anunțat duminica autoritatea turca pentru intervenție în caz de dezastru, dupa cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade care a afectat aceasta țara, soldat cu 35 de morți și peste 1.600 de raniți.



Cea mai afectata a fost provincia Elazig din estul Turciei, unde au murit 31 de oameni. Alte patru persoane au decedat în provincia vecina Malatya, a anunțat Autoritatea pentru Dezastre și Urgențe (AFAD), potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.



