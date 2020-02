VIDEO Zeci de koala ar fi fost fost uciși cu buldozele, într-o pădure de eucalipt din Australia Zeci de koala au fost gasiți morți sau raniți într-o padure de eucalipt din statul australian Victoria, dupa ce ar fi fost loviți de buldozere în timpul exploatarii plantatiei, potrivit BBC. Aceasta, în condițiile în care zeci de mii de koala au pierit în incendiile de vegetație care au devastat Australia.

Arborii de eucalipt, un habitat important al koala, au fost recoltați în decembrie, ramânând doar pâlcuri izolate de copaci. Unii koala au murit de foame în puținii arbori ramași, iar alții ar fi fost uciși de buldozere în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

