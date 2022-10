(VIDEO) Zece persoane, implicate într-un accident Cinci persoane, intre care o minora, au fost transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Feleacu si in care au fost implicate patru autoturisme. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in comuna Feleacu. In accident au fost implicate patru autoturisme. Nu exista victime incarcerate. Din primele informatii, trei persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale. La fata locului se afla doua autospeciale, un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila si doua ambulante SAJ. Interventia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

