VIDEO Vulcanul Merapi a erupt din nou Vulcanul Merapi de pe insula Java a erupt din nou miercuri, trimițând un nor de cenușa în atmosfera și determinând autoritațile sa emita un avertisment privind scurgeri de lava, relateaza CNN.



Vulcanul cu o înațime de 2.963 de metri este unul dintre cei mai activi din Indonezia și deja a fost plasat în al doilea cel mai înalt nivel de alerta al țarii.



Directorul centrului de vulcanologie și evitare a dezastrelor din Indonezia a declarat ca Merapi a erupt &"destul de intens&" de cel puțin 30 de ori de miercuri dimineața și a avertizat ca scurgerile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Vulcanul Merapi, situat pe insula indoneziana Java, a expulzat miercuri cenusa fierbinte si alte resturi vulcanice care s-au revarsat pana la 1,5 kilometri in josul versantilor, a anuntat agentia geologica din aceasta tara, potrivit DPA. Fluxul piroclastic - un amestec alcatuit din fragmente…

