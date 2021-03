Stiri pe aceeasi tema

- O coloana de cenușa și pietricele ridicata pana la zece kilometri de vulcanul Etna a provocat o adevarata "ploaie neaga" care a cazut peste localitațile din partea estica a vulcanului Etna, informeaza ziarul italian La Stampa, citat de Mediafax.Covorul negru de cenușa acopera plajele Fondachello și…

- Cenușa și pietricele din lava ieșita din Etna au acoperit mai multe localitați și plaje din partea estica a vulcanului, anunța MEDIAFAX. Noaptea trecuta, o coloana de cenușa și pietricele ridicata pana la zece kilometri de vulcan a provocat o adevarata „ploaie neaga” cazuta asupra localitaților…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA. Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini si inregistrari…

- Vulcanul Etna, situat pe Insula Sicilia, in sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajand lava si cenusa, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica. Este vorba de o eruptie a craterului din partea de sud-est a vulcanului, iar cenusa se indreapta spre sud.

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, în sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajând lava si cenusa, informeaza Mediafax citând agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.Este vorba de o eruptie a craterului din partea de sud-est a vulcanului, iar cenusa se îndreapta…

- Vulcanul Etna din Sicilia, Italia, a erupt, marți seara, degajand lava, cenușa, dar și pietre, informeaza quotidiano.net . Erupția a durat puțin peste o ora. O porțiune de dimensiuni mici a conului vulcanului s-a prabușit, iar o cantitate de resturi și de lava a ajuns in Valle del Bove. Experții au…

- Vulcanul Etna, situat pe Insula Sicilia, in sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajand lava si cenusa, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica. Este vorba de cea mai semnificativa eruptie a Vulcanului Etna din ultimii ani, noteaza cotidianul La Repubblica. Citește și: VIDEO…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi și-a petrecut noaptea in spital, dupa ce a cazut in casa, noteaza mediafax. Silvio Berlusconi a cazut miercuri in locuința sa, inainte de consultarile cu prim-ministrul desemnat, Mario Draghi. Medicul lui Berlusconi, Alberto Zangrillo, i-a sugerat sa…