- Oamenii legii anunța reținerea a doi barbați banuiți de șantajarea unui taximetrist, de la care pretindeau peste 170.000 lei, in iulie curent. Fapta a avut loc intr-o incapere a unei construcții nefinisate, in municipiul Chișinau, in preajma Penitenciarului nr.9 – Pruncul. Primul banuit reținut, precum…

- Oamenii de știința de la Universitatea Stanford au facut un pas semnificativ in domeniul tehnologiei eficiente din punct de vedere energetic odata cu dezvoltarea unei noi vopsele revoluționare. Aceasta vopsea inovatoare, disponibila intr-un spectru de culori, are potențialul de a reduce in mod substanțial…

- Trei persoane in Ialoveni și Orhei au fost reținute pentru șantajarea unui om de afaceri cu peste 4.500.000 lei, incepand din luna aprilie 2023. Informația a fost confirmata, miercuri, 16 august, de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, potrivit…

- Prim-ministrul Dorin Recean s-a aratat nemulțumit de situația din justiție și, in special, de cazurile in care șoferii care comit accidente grave sunt pedepsiți prea bland. Astfel, oficialul a solicitat o analiza a accidentelor rutiere grave produse in ultimii cinci ani și a judecatorilor care au investigat…

- Oamenii legii au efectuat percheziții in Penitenciarului nr.1-Taraclia, Penitenciarul nr.4-Cricova și Penitenciarului nr.9-Pruncul. In urma acțiunilor de control, au fost depistate 100 de litri de materie prima pentru prepararea bauturilor alcoolice (braga), care erau pastrate in butoaie din plastic,…

- Conceptele de datorie publica și datorie externa sunt deseori confundate unul cu celalalt, in special in raport cu ințelegerea impactului pe care il pot avea asupra economiei țarii.Oamenii de rand, politicienii și chiar mass-media risca sa se raporteze greșit la creșterea economica, la ce…

- Administratorul unei firme din Prundu Bargaului a anunțat poliția ca i-au fost furate cinci trotinete electrice. Oamenii legii au identificat patru tineri banuiți de comiterea faptei. Aceștia au fost reținuți și vor ajunge in fața judecatorului. Patru tineri din județul Mureș risca sa ajunga dupa gratii.…

- Oamenii legii au deconspirat o schema ilicita de producere și comercializare in proporții a produselor fitosanitare și alimentare, organizata de doi barbați din Chișinau. Astfel, potrivit poliției, suspecții, cu varsta cuprinsa intre 40 și 50 de ani, au inchiriat un depozit in sectorul Ciocana, unde…